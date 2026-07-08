AB'den Danimarka'ya Grönland desteği

Grönland tartışması büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında, "Grönland, Danimarka tarafından değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmeli" ifadelerini kullandı.

Grönland'ın geniş bir özerklik anlaşmasıyla bağlı olduğu Danimarka'nın başbakanı Mette Frederiksen ise "Grönland satılık değildir. Herkesin toprak bütünlüğümüze ve egemenliğimize saygı göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

"GRÖNLAND HAKKINDAKİ KARARI ADA HALKI VERMELİ"

Grönland gerilimiyle ilgili bir açıklama da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan geldi.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Gill, Grönland'ın geleceği hakkındaki kararların bölge halkı ve Danimarkalılar tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

"AB, DANİMARKA İLE DAYANIŞMA İÇİNDE"

Toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu hatırlatan Gill, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceğiz ve AB, Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir."