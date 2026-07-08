Yunan basınından Trump'a: Sultanın önünde secde etti ve F-35e kapıyı açtı

Başkent Ankara'da tarihi bir görüşme gerçekleşti.

NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede yapılan açıklamalar dünya basınının gündemine oturdu.

F-35 SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKTI

İki lider baş başa görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken burada yapılan açıklamalar dünya basının gündemine oturdu.

Türkiye'ye F-35 satışı konusunda gelen soruya Trump'tan"Neden olmasın ki"cevabı gelirken Erdoğan ise bu konuda daha önce söz aldıklarını ifade etti.

"YAPTIRIMLARI İPTAL EDECEĞİZ"

Trump, açıklamasında ayrıca Türkiye'ye hedef alan ve savunma sanayi yaptırımları olan CAATSA'nın kaldıracağını duyurdu.

ABD Başkanı, "Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem.Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum" dedi.

Donald Trump: Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları kalkacak

YUNAN BASINI KARALARA BAĞLADI

Trump'ın görüşme öncesi yaptığı açıklamalar Yunan basınının birçok gazetesinde geniş yankı buldu.

Bu gazetelerden bir tanesi de Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Estia, oldu.

Dün mehterle karşılanan Miçotakis'in bugün sergilediği hareketler gündem oldu

"SULTANA BOYUN EĞDİ"

Gazetenin manşetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunarak, "Sultana boyun eğdi ve F-35'lerin kapısını açtı" ifadelerini kullandı.

Haberde, Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'nın uzun süredir talep ettiği F-35 programına yeniden katılım konusuna olumlu mesajlar verdiği öne sürüldü.

GELİŞMELERİN SÜRPRİZ OLMADIĞI VURGULANDI

Gazete, bu gelişmenin sürpriz olmadığını savunurken, Trump'ın daha önce de Erdoğan'a yönelik olumlu açıklamalar yaptığına dikkat çekti.

Estia, Trump'ın Erdoğan için kullandığı "Onu seviyorum ve o da beni seviyor.", "Çok iyi ilişkilerimiz var." ve "Türkiye güçlü bir ülke, Erdoğan da çok güçlü ve zeki bir lider." şeklindeki ifadeleri öne çıkardı.

TRUMP'IN SÖZLERİ İLMEK İLMEK İŞLENDİ

Haberde, Trump'ın, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi konusunda "Bunu değerlendireceğiz." mesajı verdiği belirtilirken, ABD Başkanı'nın bu açıklamalarının Ankara açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Gazete, Trump'ın Türkiye'yi NATO'nun önemli üyelerinden biri olarak tanımladığına da dikkat çekerek, "Türkiye'yi severim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim. Birçok konuda birlikte çalıştık ve hiç sorun yaşamadık." sözlerine yer verdi.

YUNANİSTAN AÇISINDAN KAYGI VERİCİ

Estia, Trump'ın Türkiye ile ilişkileri geliştirme yönündeki yaklaşımının Yunanistan açısından kaygı verici olduğu yorumunu yaptı.

Haberde, Washington'ın Ankara ile ilişkilerini yeniden güçlendirmesi halinde bunun Doğu Akdeniz'deki güç dengeleri ve Yunanistan'ın güvenlik politikaları açısından sonuçlar doğurabileceği ima edildi.

ANKARA'NIN ELİNİN GÜÇLENDİĞİ İFADE EDİLDİ

Gazete ayrıca, Trump'ın Erdoğan ile olan kişisel ilişkisini ön plana çıkarmasının, Türkiye'nin savunma alanındaki taleplerine yönelik ABD'nin tutumunda değişiklik yaşanabileceği yönünde yorumlandığını vurguladı.

Haberin genelinde, Trump'ın açıklamalarının Ankara'nın F-35 sürecinde elini güçlendirdiği değerlendirmesi öne çıkarıldı.

Trump'tan 'F-35 sorusuna' yanıt: Neden olmasın ki

"SULTAN NATO"

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida ton Syntakton gazetesi ise NATO Zirvesi'ni sert bir manşetle değerlendirdi.

Gazete, zirveyi "Erdoğan'ın isteklerine göre şekillenen, budanmış bir zirve" olarak nitelendirirken, manşetinde "Sultan NATO" ifadesini kullandı.

Başlıkta, "Sultan" ve "NATO" kelimeleri birleştirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yapan siyasi bir kelime oyununa yer verildi.