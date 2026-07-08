CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönem manifestosu hazırlıyor

CHP'de iç çekişme sürüyor...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine atanmasının ardından 'arınma' süreci, tam hız devam ediyor.

YENİ DÖNEM MANİFESTOSUNU İLAN EDECEK

CHP Genel Merkezi, kongre süreçleri başlamadan önce manifestoyla nasıl bir örgüt istenildiğini ilan edecek.

Manifestoyla kongre süreçleri, örgüte bakış açısı anlatılırken yeni örgüt modeli de hayata geçirilecek.

Yeni modelle güçlü, özgüveni yüksek, yetkin, yetki kullanan, karar süreçleri içinde yer alan, sorumluluk bilinci yüksek örgüt yapısı hedefleniyor.

ÖN SEÇİM ESAS OLACAK

Kurmaylar, yeni örgüt modelini, “Herkes işini yapacak. Belediye başkanları kendi işini, örgütler kendi işini yapacak. Örgütler, belediye başkanlarının değil, genel merkezin politik unsuru olan, bağımsız ve özgür bir yapıya kavuşturulacak. Partinin politik aygıtı olarak Genel Başkan’ın ve Genel Merkez’i il ve ilçelerde temsil eden, aidiyetini belediye başkanlarından değil, Parti Genel Merkezi ve partiye kullanmış bir örgüt modeli düşünülüyor. Kamu kaynağı ile hiçbir belediye başkanı, partinin örgütünü bükemeyecek” sözleriyle anlattı.

Yeni örgüt modeline ilişkin tüzük değişiklikleri yapılması da düşünülüyor.

Kurmaylar, önseçimin esas olduğu, merkez yoklamanın istisna tutulduğu, olduğu bir tüzük değişikliği yapılmasının planlandığını ifade ettiler.

BAŞKANLARA KARNE

Aynı çalışmayı belediye başkanları için de yapacaklarını kaydeden kurmaylar, “Belirlediğimiz kriterlere göre isimler aday gösterilecek. Üç-altı ayda bir belediye başkanlarının performansını ölçeceğiz” bilgisini verdiler.

GÖREVDEN ALMALAR DEVAM EDECEK

CHP MYK, 10 Temmuz Cuma günü toplanacak.

MYK kararıyla bugüne kadar 36 il başkanı görevden alındı. Henüz 16 il başkanlığına atama yapıldı. MYK’da henüz atama yapılmamış 20 ilin il başkanlarının belirlenmesi bekleniyor.

Özgür Özel cephesi, “Atama yapacak il başkanı bulamıyorlar” iddiasında bulunurken, Genel Merkez kurmayları bu iddiaya, “Her yerde 9-10 aday var. Çok fazla talep olduğu için ince eleyip sık dokuyoruz. Çok fazla talep var” yanıtını verdi.

Öte yandan MYK kararıyla 5-10 arasında il başkanın daha görevden alınması bekleniyor.