ABD, yapay zeka şirketi Anthropic'in 'Mythos' modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti

Yapay zeka hayatımıza entegre olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD tarafından bazı yapay zeka modellerine kısıtlama uygulanmıştı.

ABD içinde tartışmalar sürerken kısıtlamalara yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, şirkete hazirandaki ihracat kontrolü uygulamasına ilişkin bir mektup gönderdi.

HÜKÜMET ONAYLI İŞ ORTAKLARI

Mektupta, Anthropic'in risklerin ele alınması için hükümetle çalıştığını belirten Lutnick, yalnızca hükümet tarafından onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağının Mythos 5 modeline erişimine izin verildiğine işaret etti.

FABLE İÇİN İZNE YER VERİLMEDİ

Öte yandan Lutnick, mektupta, şirketin diğer bir modeli olan "Fable" için herhangi bir izne yer vermedi.

EN KISA SÜREDE ERİŞİMİN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Anthropic'ten yapılan açıklamada ise, onaylanan ortakların Mythos'a olan erişiminin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çalışıldığı kaydedildi.