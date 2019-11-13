ABD: YPG ile ortaklığımız sürüyor

ABD Dışişleri Başkanı Mike Pompeo’nun YPG ile işbirliğinin süreceği açıklamasının ardından ABD’den benzer bir mesaj daha geldi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, YPG ile işbirliğini sürdürmekte kararlı olduklarını ve bu işbirliğini sona erdirmeye niyetlerinin olmadığını söyledi.

AÇIKLAMA TRUMP İLE ERDOĞAN GÖRÜŞMEDEN GELDİ

Açıklama, Washington’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak kritik görüşme öncesi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başkan Trump ile yapacağı görüşmede YPG'nin de gündeme gelmesi bekleniyor.

"MAZLUM'UN NASIL BİR KATİL OLDUĞUNU AÇIKLAYACAĞIZ"

Erdoğan, Washington’a ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, YPG'nin komutanı Mazlum Kobane’ye ilişkin olarak "Nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmesinin, görüşmesinin yanlış olduğunu da belgeleriyle ifade edeceğiz” demişti.