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Adriana Lima ile aşk yaşamıştı! Metin Hara bakın şimdi ne yapıyor; İşte son hali

Adriana Lima ile aşk yaşamıştı! Metin Hara bakın şimdi ne yapıyor; İşte son hali Bir dönem dünyaca ünlü Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara, son haliyle gündem oldu. Bakın şimdi ne yapıyor…