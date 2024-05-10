Adriana Lima ile aşk yaşamıştı! Metin Hara bakın şimdi ne yapıyor; İşte son hali

Kişisel gelişim kitapları yazan Metin Hara, ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı 1.5 yıllık aşkıyla tanınmıştı.
Ünlü modelden ayrılan Metin Hara, daha sonra güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile başlayan ilişkisiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.
Hilal Altınbilek ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Metin Hara, zaman zaman sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyordu.
Ancak çift ani bir kararla yollarını ayırdı.
Peki, Metin Hara şimdi ne yapıyor? İşte son hali…
Metin Hara'nın son halini gören şaşırıyor
Ünlü kişisel gelişim uzmanı ve yazar Metin Hara, genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medyada ara ara hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor.
Son paylaşımında ise, sevenlerini heyecanlandıracak bir görüntü paylaştı. Metin Hara’nın son halini görenler kayıtsız kalamadı.
Sosyal medya pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.