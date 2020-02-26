ABD'nin Orlando kentinde, öğretmenine tekme attığı belirtilen altı yaşındaki Kaia R., polis tarafından elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.

AİLE O ANLARI PAYLAŞTI

Küçük çocuğun ailesi ise polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri yayınladı.

ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğuna kelepçeli gözaltı

'BANA BİR ŞANS DAHA VERİN' DİYEREK AĞLADI

Polis memuru Dennis Turner'ın, gözyaşları içinde "Bana bir şans daha verin" diyen çocuğu elleri bağlı olarak polis aracına bindirdiği görüntüler, sosyal medyada dikkat çekti.

"28 YILLIK MESLEK HAYATIMDA 6 BİN KİŞİYİ GÖZALTINA ALDIM"

Görüntülerde Turner, bir öğretmenin "Ellerinin bağlanması şart mı?" sorusuna "Evet şart. 28 yıllık meslek hayatımda 6 bin kişiyi gözaltına aldım. En küçüğü yedi yaşındaydı. Rekoru bu kırdı." diye yanıt verdi.

POLİS MEMURU GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan, ABD'de polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin izniyle gözaltına alabiliyor. Polis memuru Turner'ın, bu kuralı ihlal ettiği için görevden alındığı açıklandı.