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ABD'de 685 bin adet koronavirüs testi yapıldı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD genelinde 685 bin adet koronavirüs testinin yapıldığını açıkladı.

İHA | 29.03.2020 - 06:04..
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Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen ABD'de, 12 saat içinde yapılan testler neticesinde 10 bine yakın korona virüs hastası tespit edilirken, test merkezleri arttırıldı.

685 BİN TEST YAPILDI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptığı açıklamada ABD genelinde 685 bin adet korona virüs testinin yapıldığını bildirirken, sayının yüksek gözükse de ABD’nin nüfusunun 300 milyondan fazla olduğuna ve yapılan testlerin nüfusun sadece yüzde 0,2’sine denk geldiğini ifade etti.

ABD'de 685 bin adet koronavirüs testi yapıldı

EVDE UYGULANABİLİR TEST KİTLERİ HAZIRLANIYOR

Bazı ilaç firmaları ise evde kolayca uygulanabilecek koronavirüs test kitleri hazırlarken, Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay bekliyor. Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi David Ryu, “Biliyoruz ki teste öncelik veren uluslar salgın üzerinde kontrol sağlıyorlar” dedi.

L.A, GÜNEY KORE'DEN 100 BİN TEST KİTİ ALACAK

Yetkililer, Los Angeles’ın Güney Kore’den haftalık olarak 100 bin adet test almayı planladığını açıklarken bu testlerin vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, vatandaşların randevu ile geleceklerini ve arabalarından inmeden test olabilecekleri merkezlerin sayısını arttırmaya devam ettiklerini açıklarken, bu merkezler ile teste gelen vatandaşların kimseyle temas etmemelerini amaçladıklarını ifade etti.

ABD'NİN EN KALABALIK İKİNCİ KENTİ

Yetkililer, Los Angeles’ta şu anda günde 500 test yapıldığını kaydederken, bu sayının günde 5 bine çıkartılması yönünde çalıştıklarını açıkladı. Los Angeles Halk Sağlığı Yöneticisi Barbara Ferrer, yaptığı açıklamada Los Angeles’ta salgının yayılma hızının New York’u takip ettiğini dile getirirken, Los Angeles’ın New York’ta görülen vakaları örnek alarak böyle bir duruma hazırlık yapması gerektiğinin altını çizdi. Los Angeles, New York’tan sonra ABD’nin en kalabalık ikinci şehri konumunda bulunuyor.

ABD'de 685 bin adet koronavirüs testi yapıldı

VAKALARDA SON DURUM

ABD’de toplam koronavirüs vakası 116 bin 448’e, hayatını kaybedenler ise bin 943’e ulaştı. New York eyaleti ise salgından en çok etkilenen eyaletlerin başında bulunuyor. New York’ta toplam korona virüs vakaları 52 bin 318’e, hayatını kaybedenler ise 728’e ulaştı. Öte yandan Los Angeles’ın bağlı bulunduğu Kaliforniya eyaletinde ise toplam korona virüs vakası 4 bin 980’e, hayatını kaybedenler ise 104’e ulaştı.

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