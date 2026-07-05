ABD'de bağımsızlık kutlaması için atılan havai fişek yolcu uçağına isabet etti

ABD, kuruluşunun 250'nci yılını kutladı.

Kutlamalar için yaklaşık 850 bin havai fişek mermisi ateşlendiği gösteri Guinness Dünya Rekoru'nu aşarak tarihin en büyük havai fişek gösterisi olarak tescillendi.

HAVAİ FİŞEK YOLCU UÇAĞINA İSABET ETTİ

ABD medyasındaki haberlere göre; Chicago kentindeki Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaşmakta olan Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağına ülkenin kuruluş yıldönümünü kutlamak için atılan bir havai fişek isabet etti.

SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sorunsuz şekilde piste indiği ve daha sonra teknik incelemeye alındığı kaydedildi.

Uçağın, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan havalandığı belirtildi.



