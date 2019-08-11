ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı

Müslümanlar, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda ilk kez bayram namazını kılmak için buluştu.

New Jersey Valisi Phil Murphy de stadyuma gelerek, Müslüman toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR DA VARDI

Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu.

Namaz sonrası çocuklara balon dağıtıldı.

100 BİN KİŞİ BEKLENİYORDU

Yetkililer, ilk kez bayram namazının kılınacağı MetLife Stadyum'a 100 bin kişinin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.