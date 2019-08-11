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ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı

New York ve New Jersey'de yaşayan binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için stadyumda buluştu.

AA | 11.08.2019 - 19:16..
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Müslümanlar, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda ilk kez bayram namazını kılmak için buluştu.

New Jersey Valisi Phil Murphy de stadyuma gelerek, Müslüman toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR DA VARDI

Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu.

Namaz sonrası çocuklara balon dağıtıldı.

ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı

100 BİN KİŞİ BEKLENİYORDU

 

Yetkililer, ilk kez bayram namazının kılınacağı MetLife Stadyum'a 100 bin kişinin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.

ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı

ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı

ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı

ABD'de binlerce Müslüman stadyumda bayram namazı kıldı

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