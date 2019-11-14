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ABD'de bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Santa Clarita şehrinde bulunan Saugus Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.

DHA | 14.11.2019 - 22:15..
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ABD'de okullara yapılan silahlı saldırıya bir yenisi daha eklendi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaliforniya’nın Santa Clarita şehrinde bulunan 3 bin öğrencinin olduğu Saugus Lisesi'nde, Asya kökenli bir erkek tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırganın otomatik silahla rastgele açtığı ateş sonucu 1 öğrenci yaşamını yitiririrken, 1 ağır 5 öğrenci yaralandı.

ABD'de bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti

SALDIRGAN YARALI OLARAK YAKALANDI

Saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak yakalandığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, panik ve endişenin yaşandığı okul, güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

ABD'de bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti

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