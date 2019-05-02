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ABD'de drone ile hastaneye böbrek yetiştirdiler

Maryland eyaletinde ilk kez drone ile taşınan bir böbrek başarılı bir şekilde hastaya nakledildi.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 11:41..
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ABD'nin Maryland eyaletinde, Baltimore kentindeki Maryland Medikal Merkezi'nde sekiz yıldır diyalize giren 44 yaşındaki bir hastaya, bağışçıdan alınan ve drone ile taşınan böbrek nakledildi.

SADECE BEŞ DAKİKA SÜRDÜ

Böbreğin Baltimore’daki hastaneye ulaştırılması sadece beş dakika sürdü. Organ, bağışçıdan alındıktan sonra ne kadar hızlı nakledilirse operasyon da o kadar başarılı geçerdi. Genelde alınan organlar ticari ya da kiralık uçaklarla hastanelere teslim ediliyordu.

ABD'de drone ile hastaneye böbrek yetiştirdiler

ÖNCE KAN TÜPLERİ TAŞIYARAK TEST ETTİLER

Nakil öncesinde organların bekletildiği çözelti, kan tüpleri ve bazı başka tıbbi materyaller aynı şekilde taşınarak testler yapıldı.

Ulaştırılan organın yol boyunca izlenmesi ve korunması için yüksek teknoloji içeren özel bir cihaz da tasarlandı. Ayrıca yedek pervaneler, motorlar, bataryalar, güç dağıtım panosunun yanı sıra droneun düşmesi ihtimaline karşı bir paraşüt sistemi güvenlik önlemi olarak alete yerleştirildi.

ABD'de drone ile hastaneye böbrek yetiştirdiler

Testlerin yapıldığı laboratuvarın direktörü, "Gereğinden çok daha fazla cihaz ürettik, çünkü yükün taşınması için mümkün olan her şeyi yapmak istedik” açıklamasında bulundu.

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