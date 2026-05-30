ABD'de göçmenlerin protestolarına sert müdahale: Polis şiddeti kamerada

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark kentinde Delaney Hall Göçmen Gözaltı Merkezi, Mayıs 2025’te ICE ile imzalanan yaklaşık 15 yıllık, ilk yıl maliyeti 60 milyon dolar civarında bir sözleşmeyle yeniden göçmen gözaltı merkezi olarak faaliyete geçti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) göçmenlere yönelik uygulamaları, birçok kişi ve grup tarafından eleştiriliyor ve protesto ediliyor.

'İNSAN HAKLARINI İHLAL ETTİKLERİ' SAVUNULUYOR

Protestocular, ICE’ın göçmen gözaltı merkezlerinde uyguladığı politikaların insan haklarına aykırı olduğunu savunuyor.

Göçmen hakları savunucuları, gözaltı merkezlerinde yaşananların şeffaf olmamasından ve çeşitli insan hakları ihlallerini duyurmaya çalıştıklarını belirtiyor.

DÜNYAYA DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Birçok topluluk lideri ve aktivist harekete geçerek bu uygulamaları dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlıyor.

Ancak gazetecilerin objektiflerine de yansıyan polis müdahalesi, dünya basınında sesini duyuramıyor.

POLİS VE PROTESTOCULAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Son olarak göstericiler, merkez yakınında bir araya gelerek gözaltındaki göçmenlere destek amacıyla eylemlerini devam ettirdi.

New Jersey Eyalet Polisi, protesto alanında geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı göstericilerin barikat kurmaya çalışması üzerine polis ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı.

PROTESTOCULARA BİBER GAZI VE COPLA MÜDAHALE EDİLDİ

Polis kalabalığı dağıtmak için sis bombası kullandı.

ABD polisi göstericilere, biber gazlarıyla ve coplarla müdahale etti.

Polise karşı direniş göstermeye çalışan protestocular, sert müdahalenin etkisiyle yaralandı.

ICE DAHA ÖNCE DE BENZER YÖNTEMLER KULLANMIŞTI

Görüntüler, ICE ekiplerinin göçmenlere yönelik gözaltı ve tutuklamalarda da kullandığı benzer yöntemleri hatırlattı.

Olaylarda en az altı protestocu tutuklandı.

Federal ajanlar ve eyalet polisiyle yaşanan arbedelerde yaralanmalar rapor edildi.