Solcuların mucize ülkesi Küba'da gıda ve yakıt krizi

Türkiye'de solcuların cennet diye tasvir ettiği Küba uzun süredir gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya.

Sık sık elektriklerin kesildiği ülkede, kıtlık tehlikesi baş göstermiş durumda.

Genç nüfusu hızla azalan Küba'da gıda problemi özellikle yaşlı nüfusu doğrudan etkiliyor.

ABD BASKISI

Küba'nın krizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin küresel ekonomiye angaje olması gerektiği çağrıylarıyla hızlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki müzakerelerin odak noktasının yönetimin devri olduğu ifade ediliyor.

Trump, zaman zaman Küba'nın da Venezuela gibi operasyona uğrayacağını ima eden açıklamalar yapıyor.

GIDA KRİZİ

Ülke tarım politikalarındaki sorun nedeniyle gıda ihtiyacını uzun yıllar ithalatla sağladı.

ABD'den gıda ithal eden özel şirketler, sürekli hale gelen elektrik kesintileri nedeniyle ürünlerini soğutamadıklarından ithalat yapamıyor.

Pazar yerlerindeki satıcılar da taşradan şehre ürün getirmenin maliyetinin çok artması nedeniyle ürün bulamıyor.

Gıda problemi ülke genelinde bir kıtlık riskine doğru gidiyor.

YAKIT BULUNAMIYOR

Küba'nın diplomatik problemler nedeniyle etrafında yakıt sağlayabilecek müttefiki pek kalmamış durumda. Ülkenin ayakta kalabilmek için yüz milyonlarca dolarlık enerji kaynağına ihtiyacı var.

Ülkedeki sınırlı petrol de artık tükenmek üzere.

Küba'da faaliyet yürüten önemli şirketlerden Sherrit International, enerji problemi nedeniyle nikel ve kobalt madenciliğiyle ilgili operasyonlarına ara verdiğini duyurdu.

TURİSTLER AYAĞINI KESTİ

Küba'daki ekonomik problemlerin kaynağında turizm gelirlerinin düşüşü ön planda.

Turistlerin ayağını kesmesinde ülkeye dönük seyahat uyarıları önemli rol oynadı. İngiltere ve Kanada, vatandaşlarına adaya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma uyarısı yaptı.

Bu nedenle ülkede düzenlenen büyük festivaller iptal edildi.

Ülkedeki diplomatik gerilim nedeniyle turizm sorununun devam etmesi öngörülüyor.

DERSLER ASKIYA ALINDI

Enerji tasarrufu amacıyla okullarda dersler askıya alındı ve bazı çalışanlar zorunlu izne çıkarıldı.

Neredeyse boş kalan oteller kapatıldı ve uzun uluslararası uçuşlar için yeterli jet yakıtı bulunmadığından Rusya ve Kanada’dan uçuşlar iptal oldu.

Birçok iş kolunun çalışmayı sürdürememesi nedeniyle hayat aksıyor. Yollarda çöp dağları oluşuyor.