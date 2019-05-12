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ABD'de ilaç fiyatlarını şişiren şirketlere dava

'Fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı' gerekçesiyle ilaç firmalarına 40'tan fazla eyalette dava açıldı.

AA | 12.05.2019 - 07:28..
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ABD'de ilaç fiyatlarını şişiren şirketlere dava

ABD medyasında yer alan habere göre, beş yıl süren bir soruşturmanın ardından 20'ye yakın ilaç firması ilaç fiyatlarını şişirmekle suçlandı.

Connecticut Başsavcısı William Tong, 40'tan fazla eyalet adına aralarında dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisi Teva'nın da bulunduğu 20'ye yakın ilaç firmasına "fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı" gerekçesiyle dava açtı.

ABD'de ilaç fiyatlarını şişiren şirketlere dava

100'DEN FAZLA İLAÇTA, YÜZDE 1000 FİYAT ARTIŞI

Hakkında dava açılan ilaç firmaları kanser ve diyabet ilaçları da dahil 100'den fazla ilacın fiyatını bazı durumlarda yüzde binden fazla artırmakla suçlanıyor.

Sık sık siyaset malzemesi yapılan Amerikan sağlık sistemi, dünyadaki en pahalı sağlık sistemlerinden biri olmasına rağmen hizmet kalitesi ve verimliliği açısından da son derece kötü olmakla eleştiriliyor.

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