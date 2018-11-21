ABD'de Müslüman vekil Omar'dan Trump'a Kaşıkçı eleştirisi

ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk başörtülü Müslüman vekil Ilhan Omar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki tavrı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Omar, paylaşımında, "Başkanımız bir kez daha ahlaki pusulanın satın alınamayacağını ispatladı. Öte yandan Suudi Arabistan ise bir başkanın satın alınabileceğini ispat ediyor." ifadelerini kullandı.

KONGREYE MÜDAHALE ÇAĞRISI

Öte yandan eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, ABD yönetiminin Cemal Kaşıkçı konusundaki tavrına tepki göstererek, "Kongre, CIA'in Cemal Kaşıkçı konusunda bildiklerine dair kapalı bir toplantı talep etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Brennan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de Suudi Arabistan ve Cemal Kaşıkçı bağlamında Trump'ı hedef aldı.

Eski CIA Başkanı, "Trump, sahtekarlık sınırlarını aştığına göre Kongre, CIA'in Cemal Kaşıkçı konusunda bildiklerine dair kapalı bir toplantı talep etmeli. Suudi Arabistan'da kimse, özellikle Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) bu hain olaydan dolayı hesap vermekten kaçmamalıdır." mesajını paylaştı.