ABD'de şoföre yılan atan şahıs aracı çaldı

ABD’de bir kadın şoförün üzerine canlı yılan atan hırsız korkuyla araçtan inen kadının arabasını çaldı.

Polis, hırsızın kimliğini 29 yaşındaki Hilmary Moreno-Berrios olarak açıkladı.

Arabaya binip kaçıran hırsız, etkinlik için kurulan barikatları geçerek aracı yayaların üzerine sürdü.

YILANLA ARAÇ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞAHIS İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Moreno-Berrios, hırsızlık, mülke zarar verme ve trafik ihlaliyle suçlanıyor. Polis, siyah yılanın zehirli olmadığını ve yakınlardaki bir ormana bırakıldığını söyledi.Şans eseri olayda yaralanan olmadığı bildirildi.