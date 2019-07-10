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ABD'de şoföre yılan atan şahıs aracı çaldı

Akılalmaz olayda bir hırsız, kadın şoförün üzerine yılan fırlatarak aracını alıp kaçtı.

İHA | 10.07.2019 - 16:39..
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ABD’de bir kadın şoförün üzerine canlı yılan atan hırsız korkuyla araçtan inen kadının arabasını çaldı.

Polis, hırsızın kimliğini 29 yaşındaki Hilmary Moreno-Berrios olarak açıkladı.

Arabaya binip kaçıran hırsız, etkinlik için kurulan barikatları geçerek aracı yayaların üzerine sürdü.

YILANLA ARAÇ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞAHIS İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Moreno-Berrios, hırsızlık, mülke zarar verme ve trafik ihlaliyle suçlanıyor. Polis, siyah yılanın zehirli olmadığını ve yakınlardaki bir ormana bırakıldığını söyledi.Şans eseri olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD'de şoföre yılan atan şahıs aracı çaldı

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