ABD'de TikTok akımı kabusu: Kalbi durdu, beyin ölümü gerçekleşti

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Modern dünyanın olmazsa olması haline gelen sosyal medya, özellikle gençlerin ve çocukların kontrolsüz kullanımında bir felakete dönüşebiliyor.

Bu sosyalleşme platformlarında akım adı altında gerçekleştirilen uygulamalar, çocukların hayatına mal oluyor.

Bu olası felaketlerin son örneği ise ABD'de kaydedildi.

SOSYAL MEDYA AKIMINA KATILDI, KALBİ DURDU

ABD basınına yansıyan olayda, Oklahoma eyaletindeki Leah Presson (15), sanal medyadaki 'Benadryl Meydan Okuması' akımına katıldı.

Ailesi, genç kızın yüksek miktarda alerji ilacı aldıktan sonra nöbet geçirdiğini ve kalbinin durduğunu açıkladı.

Leah'ın hastanedeki tetkiklerinde de beyin aktivitesinin de bulunmadığı belirtildi.

BENADRYL MEYDAN OKUMA AKIMI NEDİR?

Benadryl Meydan Okumasu, TikTok üzerinden yayılan ve kullanıcıların yüksek dozda ilaç içerek halüsinasyon görmeyi amaçladığı tehlikeli bir internet etkinliği olarak biliniyor.