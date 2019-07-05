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ABD'de yanlış teşhisle başkasının fişi çekildi

Aile, yoğun bakımda ve durumunun umutsuz olduğunu öğrendiği yakınının yaşam destek ünitesini kapatma kararı verdi ancak yetkililer başkasının yaşamını sonlandırdı.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 13:25..
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ABD Chicago'da bir arabanın altında ağır yaralı, çıplak ve yüzü tanınmayacak hale getirilmiş bir şekilde bulunan 69 yaşındaki Elisha Brittman, kaldırıldığı hastanede Alfonso Bennett'e benzetildi.

İKİ KİŞİ KARIŞTIRILDI

Bir süredir yakınlarını arayan Bennett ailesine ise, hastaneden gelen bir telefonla Alfonso Bennett'in bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi.

Aile ise, tedavisine cevap vermeyen yakınlarının yaşam destek ünitesinin sonlandırılmasına karar verdi ve hasta bir süre sonra öldü.

ÖLDÜ ZANNEDİLEN KİŞİ BARBEKÜ PARTİSİNDE ÇIKTI

Alfonso Bennett için cenaze merasimlerinin hazırlandığı esnada ise öldüğü zannedilen Alfonso Bennett bir barbeküde aniden ortaya çıktı.

Gerçekte ölen Brittman'ın kayıp olduğuna inanan ailesi ise yakınlarının bulunduğunu ölümünden sonra öğrendi. Ölen kişinin gerçek kimliği ise morga parmak izinin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı.

ABD'de yanlış teşhisle başkasının fişi çekildi

AİLELER HASTANEYE DAVA AÇTI

İki aile de, kimlik tespiti konusunda kendilerini yanlış bilgilendiren Chicago Mercy Hastanesi'ne yanlış ölüm davası açtı.

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