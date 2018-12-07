ABD'den Fransa'daki vatandaşlarına uyarı

Fransa'da 17 Kasım tarihinde başlayan sokak eylemlerinin cumnartesi günü yeniden alevleneceği tahmin ediliyor. Özellikle öğrenciler ve Sarı Yelekliler'in ortak eylem çağrısı Fransız hükümetini tedirgin ediyor.

OHAL planlarının yeniden konuşulmaya başlandığı ABD Fransa'da bulunan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

PARİS'TE BULUNAN VATANDAŞLARINI UYARDI

Fransa Büyükelçiliği tarafından yayınlanan açıklamada Fransa'da bulunan ABD vatandaşlarına uyarıda bulunuldu.

Büyükelçilik vatandaşlarına Paris ve Fransa'nın dört bir yanında 8 aralık tarihinde Sarı Yelekliler'in eylem beklentisinin olduğu uyarısını yaparken, Paris ve çevresindeki eylemlerden uzak durulması uyarısında bulundu. Olası bir problem durumunda büyükelçiliğe müracat edilmesi çağrısında bulunuldu.

ASKER SOKAĞA İNEBİLİR

Macron'dan istifa bekleyen ve hükümetin adımına karşılık "Ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyoruz" diyen "Sarı Yelekliler" eylemleri bırakmayacağını açıklayarak cumartesi günü için dev miting çağrısı yapmıştı.

Şiddetsiz bir eylem planlayan "Sarı Yelekliler"in gösterisi karşısında, hükümet adına askeri hazırlığın kapıda olduğu söylentisi yayılıyor. Özellikle haftalardır sokakları yakıp yıkan öğrenci ve "Sarı Yelekliler" karşısında OHAL'in sona ermesiyle kışlaya dönen askerlerin yeniden çıkartılması gündemde.