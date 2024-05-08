Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı Kent genelinde düzenlenen 24 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 81 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA

Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak kentte belirli adreslere operasyon düzenlendi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

24 ayrı operasyonda yakalanan 25 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 11,94 gram metamfetamin, 5 bin 081 adet captagon, 4,33 gram captagon tozu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 124 adet fişek ele geçirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)