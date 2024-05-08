Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İHA
Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak kentte belirli adreslere operasyon düzenlendi.
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
24 ayrı operasyonda yakalanan 25 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 11,94 gram metamfetamin, 5 bin 081 adet captagon, 4,33 gram captagon tozu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 124 adet fişek ele geçirildi.
4 şüpheli tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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