Diyarbakır'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı
Diyarbakır'da yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Oğlaklı TOKİ konutları 5. etaptaki kavşakta U.A. idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobille çarpıştı.
3'ünün durumu ağır 7 kişi kazada yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)