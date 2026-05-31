Diyarbakır'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Diyarbakır'da yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Oğlaklı TOKİ konutları 5. etaptaki kavşakta U.A. idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobille çarpıştı.

3'ünün durumu ağır 7 kişi kazada yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)