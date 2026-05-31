Elazığ'da çocuğu evdeyken karısını öldüren şüpheli yakalandı

Elazığ merkez Doğu Kent Mahallesi'ndeki sitede oturan Murat Ç. ile eşi Derya Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken tabancayla eşine ateş etti.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Derya Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Murat Ç., polis ekiplerince bina içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.