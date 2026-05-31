78 milyar ağaç diktiler, çölleşmeyi durdurdular ama beklenmedik bir sorunla karşılaştılar

Çin'in 1978 yılında başlattığı ve dünyanın en büyük ağaçlandırma projelerinden biri olarak kabul edilen "Yeşil Çin Seddi" projesi, yıllardır çölleşmeyle mücadelede örnek gösteriliyor. Ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 78 milyar ağaç dikilirken, projeyle birlikte birçok bölgede yeşil alan miktarı önemli ölçüde arttı.

Ancak bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, bu büyük başarının beklenmeyen bir yan etkiye de neden olduğunu ortaya koydu.

Milyarlarca ağaç ülkenin görünümünü değiştirdi

Yaklaşık yarım asırdır devam eden proje sayesinde özellikle Çin'in kuzeyindeki kurak ve yarı kurak bölgelerde büyük dönüşüm yaşandı.

Uydu verileri ve çevresel gözlemler, ülkenin geniş alanlarında bitki örtüsünün belirgin şekilde arttığını gösterdi. Uzmanlar, projenin çölleşmenin yavaşlatılması ve toprak erozyonunun azaltılmasında önemli rol oynadığını belirtiyor.

Beklenmeyen etki su kaynaklarında ortaya çıktı

Araştırmacılar, ağaçların büyümesiyle birlikte su tüketiminin de önemli ölçüde arttığını tespit etti.

Ağaçlar kökleri aracılığıyla topraktan büyük miktarda su çekiyor ve bu suyu atmosfere geri bırakıyor. Milyarlarca ağacın aynı anda büyümesi ise bazı bölgelerde yer altı su kaynakları ve yüzey suları üzerinde beklenenden daha büyük bir baskı oluşturdu.

Bilim insanlarına göre özellikle su kaynaklarının zaten sınırlı olduğu bölgelerde bu durum dikkatle takip edilmeli.

Ülkenin su döngüsü değişti

Araştırmalarda, geniş çaplı ağaçlandırmanın yalnızca çevreyi değil, ülkenin su döngüsünü de etkilediği ortaya çıktı.

Uzmanlar, yağışların dağılımından nehirlerin beslenmesine kadar birçok doğal sürecin bu değişimden etkilendiğini belirtiyor.

Araştırmacılar, Çin'in çevresel kazanımlar elde ettiğini ancak gelecekte yapılacak benzer projelerde su kaynaklarının da mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguluyor.

Bilim insanlarından önemli uyarı

Uzmanlara göre ağaçlandırma projeleri iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadelede önemli araçlar arasında yer alıyor. Ancak her bölgenin iklimi, su kapasitesi ve ekolojik yapısı farklı olduğu için yalnızca ağaç dikmenin tek başına çözüm olmadığı ifade ediliyor.

Bilim insanları, doğru türlerin doğru bölgelere dikilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi halinde ağaçlandırma projelerinin çok daha başarılı sonuçlar verebileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri

1978 yılında başlatılan Yeşil Çin Seddi Projesi'nin 2050 yılına kadar devam etmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında Çin'in kuzeyinde binlerce kilometre boyunca uzanan dev bir yeşil kuşak oluşturulmuş olacak.

Ancak son araştırmalar, doğaya müdahale eden dev projelerin beklenmeyen sonuçlar doğurabileceğini ve çevresel dengelerin her zaman bütüncül şekilde değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

