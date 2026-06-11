ABD'den vatandaşlarına: Irak'ı terk edin

Orta Doğu'da son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından ABD, vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarılarının seviyesini yükseltti. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta bulunan Amerikan vatandaşlarından güvenlik tedbirlerini artırmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi.

Açıklamada, bölgedeki mevcut güvenlik ortamının hızla değişebileceğine dikkat çekilerek, olası risklere karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

"IRAK'A SEYAHAT ETMEYİN, ÜLKEDEYSENİZ AYRILIN"

ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarına yönelik yayımladığı duyuruda, Irak'a yapılacak seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti. Hâlihazırda ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarına ise mümkün olan en kısa sürede Irak'tan ayrılmaları çağrısında bulunuldu.

Diplomatik misyon tarafından yapılan değerlendirmede, güvenlik koşullarının kısa sürede değişebileceği, ulaşım ve seyahat imkanlarında beklenmedik aksaklıkların yaşanabileceği ifade edildi.

HAVA SAHASI UYARISI

Açıklamada, özellikle hava ulaşımına ilişkin risklere dikkat çekildi. Bölgesel gelişmeler nedeniyle hava sahasının önceden herhangi bir duyuru yapılmaksızın kapatılabileceği veya uçuş programlarında ciddi değişiklikler yaşanabileceği belirtildi.

Bu nedenle ABD vatandaşlarının seyahat planlarını gözden geçirmeleri, alternatif güzergâh ve tahliye seçeneklerini değerlendirmeleri istendi.

BAĞDAT'TAN "YEREL GELİŞMELERİ TAKİP EDİN" MESAJI

Büyükelçilik, Irak'taki ABD vatandaşlarına yerel medya kuruluşlarını ve resmi makamların açıklamalarını düzenli olarak takip etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca güvenlik durumuna ilişkin yeni duyuruların dikkatle izlenmesi gerektiği kaydedildi.

Yetkililer, olası kriz senaryolarına karşı bireysel hazırlık yapılmasının önemine de vurgu yaptı.

ÜRDÜN'DEKİ ABD VATANDAŞLARINA DA UYARI

Washington yönetimi, yalnızca Irak için değil, Ürdün'de yaşayan vatandaşları için de yeni bir güvenlik bildirimi yayımladı. ABD'nin Amman Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle Amerikan vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, Ürdün'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının gerçekleştiği belirtilerek, vatandaşlardan güvenli alanlarda kalmaları ve yeni duyurular yapılana kadar hareketlerini sınırlandırmaları talep edildi.

GÜVENLİ YERLERDE KALIN ÇAĞRISI

Amman Büyükelçiliği, vatandaşlarından resmi makamların yönlendirmelerine uymalarını, güvenlik uyarılarını yakından takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça riskli bölgelere gitmemelerini istedi.