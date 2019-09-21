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ABD'den YPG'ye İHA eğitimi

Pentagon, Fırat’ın doğusundaki YPG/ PKK’lı teröristlere İHA/ drone eğitimi vereceğini açıkladı

AA | 21.09.2019 - 06:43..
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ABD'den YPG'ye İHA eğitimi

ABD'nin terör örgütü  YPG/PKK'ya silah, cephane ve eğitim desteği sürüyor.

Bölgeye 2015 ve 2019 yılları arasında 23 binden fazla TIR ve yüzlerce uçakla 110 bin kişilik savaş araç-gereci nakleden ABD, Türkiye ile sözde müttefiklik yaparak bir yandan güvenli bölgede YPG'yi koruma derdinde.

Pentagon, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlere İHA/drone eğitimi vereceğini açıkladı.

HEVAL İHA'DAN KORKUYORUZ DEDİ

Suriye'de faaliyet gösteren ABD askerleri, burada terör örgütü YPG/PKK elebaşları ile görüşmelerini sıklaştırdı. Son olarak YPG'nin en büyük korkularından bir olan İHA'lar konusunda toplantı yapıldı.

ABD'liler toplantı sonrası bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Koalisyon ve YPG/PKK, Türkiye endişelerini gidermek adına tahkimatları belirlemek ve kaldırmak için bazı konular ele alındı ve bu konular hakkında eğitim verilecektir" ifadelerine yer verildi.

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