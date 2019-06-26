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AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Türkiye'nin sondaj faaliyetleri AB'de büyük rahatsızlık yaratmıştı. AB şimdi de yaptırım tehditlerine başladı.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 19:47..
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AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz araması bölgede oynanan oyunları bozdu.

Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden peş peşe açıklamalar geldi. Ancak Türkiye bu konudaki kararlı duruşunu gösterdi.

2 sondaj gemisi bölgede çalışmalarını yürütüyor.

AB geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi kınamaya kalktı. Bu hareketlerin Türkiye'de karşılığı olmadığını anlayan AB, yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor.

"ÖLÇÜLÜ YAPTIRIMLAR"

Euronews'in haberine göre AB eğer Türkiye sondaj çalışmalarını durdurmazsa 'ölçülü yaptırımlar' olacağını söylüyor. Bunlar arasında Türk şirketlerinin hesapları ve varlıkları dondurulabilir, sondaj çalışmasında yer alan belli kişilere veya gruplara seyahat kısıtlamaları getirilebilir.

AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Bu haberi doğrulayan bir haber de Yunanistan cephesinden geldi.

"AB SOMUT ADIMLARA GEÇTİ"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 
"Bu önlemler, sorunun yalnızca ikili bir ihtilaf olmadığı, aynı zamanda Avrupa’nın egemen haklarının ihlalinin bir sonucu olarak Avrupa Birliği’nin tamamını ilgilendirdiği görüşünü yansıtıyor. Avrupa Birliği ilk kez söylemler düzeyinden somut adımlara geçti ve önlem alacağını duyurdu."

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