taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1621
Euro
6.9081
Altın
1282.2
Borsa
90272.19
Gram Altın
253.88

AB'den Yunanistan'ın mültecileri dövmesine eleştiri

Mültecileri feci bir şekilde dövüp Türkiye'ye yollayan Yunanistan'a kınama geldi.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 07:34..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
AB'den Yunanistan'ın mültecileri dövmesine eleştiri

Son dönemlerde yasa dışı yollarda Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen mültecileri dövdükten sonraki halleri oldukça endişe verici.

Yunanistan tarafında dayak yedikten sonra gönderilen mülteciler için "insan hakları" konusunda duyarlı bazı ülke ve kurumlardan yeterince ses çıkmıyor.

AB'den Yunanistan'ın mültecileri dövmesine eleştiri

"KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI"

AB uzun biz süre sonra ilk kez Yunanistan'ı kınayan bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada "Avrupa Komisyonu göçmen ve mültecilere yönelik kötü muamele iddialarını ciddiye alıyor. Göçmenlere ve mültecilere yönelik şiddet ve istismar kesinlikle kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

AB'den Yunanistan'ın mültecileri dövmesine eleştiri

"TEMAS HALİNDEYİZ"

Yunanistan'ı göreve çağıran Avrupa Komisyon'u göç ve iltica konusunda AB mevzuatının uygulanması konusuna büyük önem verdiklerini, Yunan makamları ile temas halinde olduklarını belirtti.

AB'den Yunanistan'ın mültecileri dövmesine eleştiri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax'ın peri masalı son buldu

Ajax'ın peri masalı son buldu

45
Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

66
Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

22
Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

11
ABD Senatosu, Trump'ın oğlunu ifadeye çağırdı

ABD Senatosu, Trump'ın oğlunu ifadeye çağırdı

7
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın açıklamalarına eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın açıklamalarına eleştiri

248
İranlı fitness hocası ölü bulundu

İranlı fitness hocası ölü bulundu

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir