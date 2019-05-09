AB'den Yunanistan'ın mültecileri dövmesine eleştiri

Son dönemlerde yasa dışı yollarda Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen mültecileri dövdükten sonraki halleri oldukça endişe verici.

Yunanistan tarafında dayak yedikten sonra gönderilen mülteciler için "insan hakları" konusunda duyarlı bazı ülke ve kurumlardan yeterince ses çıkmıyor.

"KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI"

AB uzun biz süre sonra ilk kez Yunanistan'ı kınayan bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada "Avrupa Komisyonu göçmen ve mültecilere yönelik kötü muamele iddialarını ciddiye alıyor. Göçmenlere ve mültecilere yönelik şiddet ve istismar kesinlikle kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

"TEMAS HALİNDEYİZ"

Yunanistan'ı göreve çağıran Avrupa Komisyon'u göç ve iltica konusunda AB mevzuatının uygulanması konusuna büyük önem verdiklerini, Yunan makamları ile temas halinde olduklarını belirtti.