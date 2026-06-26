ABD'li futbolcuların mağlubiyet sonrası yorumları

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) 3-2 mağlup etti.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan ABD'li futbolcular, 90 dakikanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"SONUÇ BİZİ DAHA DA MOTİVE EDİYOR"

Fox Sports'a konuşan deneyimli orta saha oyuncusu Weston McKennie, alınan yenilginin takımın moralini bozmayacağını belirterek, önlerindeki maçlara daha motive çıkacaklarını söyledi.

Mağlubiyetin kendileri için bir ders niteliğinde olduğunu ifade eden McKennie, şu ifadeleri kullandı:

“Momentumumuzun devam edeceğine inanıyorum. Elbette herkes bir sonraki maça galibiyetle çıkmak isterdi ancak bunu başaramadık. Bu sonuç bizi daha da motive ediyor. İlk iki maçta ortaya koyduğumuz performansın tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyoruz.”

"TÜRKİYE ÇOK ETKİLİYDİ"

A Milli Futbol Takımı'nın performansına da övgüde bulunan ABD'li futbolcu, Türkiye'nin yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdiğini söyledi.

“Sıradaki rakibimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi kadromuzdaki 26 oyuncunun tamamı görev yapabilecek kapasitede. Türkiye fırsatlarını çok iyi değerlendirdi ve son derece etkiliydi. Biz ise daha iyisini yapabilirdik. Her oyuncu bu takıma katkı sağlayabilecek kaliteye sahip.”

PULISIC'E ÖVGÜ

Christian Pulisic'in dönüşü hakkında da konuşan McKennie, yıldız futbolcunun takım için büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Pulisic gerçekten özel bir oyuncu. Takıma farklı bir boyut katıyor. Bire birde çok etkili, oyunun tıkandığı ve yaratıcılığın azaldığı anlarda tek başına fark yaratabiliyor. Onu yeniden sahada görmek güzeldi. Umarım San Francisco'da da bizimle olur.”

"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"

ABD'nin 2. golünü kaydeden Sebastian Berhalter, ortaya koydukları oyundan memnun olduklarını belirtirken, son anlarda yaptıkları hatanın mağlubiyeti getirdiğini söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Berhalter, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

“Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçın son saniyesinde bir hata yaptık ve bunun sonucunda gol yedik. Sergilediğimiz performanstan gurur duyuyoruz. Takım arkadaşlarım sahada iyi iş çıkardı, son ana kadar mücadele ettik. Ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık.”

ABD'li futbolcu, grup aşamasındaki mağlubiyete rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini belirterek, gözlerini eleme turuna çevirdiklerini söyledi.

"TÜRKİYE GOL POZİSYONLARINDA ÇOK ETKİLİYDİ"

Mağlubiyete rağmen endişeli olmadığını belirten Brenden Aaronson, takımın doğru yolda olduğunu söylerken, Türkiye'nin galibiyeti hak ettiğini ifade etti.

Karşılaşmayı yorumlayan yıldız futbolcu, Türkiye'nin fırsatları iyi değerlendirdiğini dile getirdi ve şunları dedi:

“Bu yenilgi nedeniyle endişelenmiyorum. Takım çok iyi durumda. Türkiye, gol attığı pozisyonlarda kaliteli futbol sergiledi ve bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Yolumuza devam etmeliyiz.”

"İYİ TEPKİ VERDİK"

İkinci yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirten Aaronson, takımın reaksiyonuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

“İkinci yarıdaki reaksiyonumuz çok, çok iyiydi. Sahaya geri döndük ve skoru eşitledik. Ancak son dakikada gol yedik.”

Sözlerinin sonunda A Milli Futbol Takımı'nı tebrik eden Aaronson, Türkiye'nin ortaya koyduğu oyunun takdiri hak ettiğini söyledi.

"SADECE 3 ŞUTLARI VARDI"

ABD'nin ilk golünü atan Auston Trusty, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Trusty, yaptığı açıklamada "Maç boyunca birçok fırsat yakaladık. Onlar ise pek yakalayamadı. Sanırım kaleyi bulan sadece üç şutları vardı. Ne yazık ki kaybettik ama bunu kabullenip yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

"DERS ÇIKARILMASI GEREKEN BİR MAÇTI"

Los Angeles Stadyumu'nda oynana karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu, aldıkları yenilgiden ders çıkaracaklarını belirterek "Elbette grubu lider tamamladık, bu olumlu bir durum. Bence bu, geride bırakıp ders çıkarılması gereken türden bir maçtı. Çok sayıda pozisyon bulduk. Yine de topu kendi ağlarımızda görmemeyi başarmalıyız." ifadelerini kullandı.