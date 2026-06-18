Jeff Bezos: Yapay zeka işsizliğe değil iş gücü açığına yol açacak

Yapay zeka hayatımıza entegre olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde yapay zekanın iş gücüne etkileri büyük bir endişe ve merakla takip edilirken, Amazon’un ve uzay şirketi Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos’tan önemli bir açıklama geldi.

Jeff Bezos, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “VivaTech 2026” fuarındaki bir konferansta, yapay zekaya ilişkin konuştu.

"YAPAY ZEKA İŞ GÜCÜ AÇIĞINA YOL AÇACAK"

Yapay zekanın insanların işlerini elinden alacağına ilişkin endişeler olduğunun farkında olduğunu söyleyen Bezos, "Bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Bence yapay zeka iş gücü açığına yol açacak çünkü insanların daha fazla sorunu tespit edebilmesini sağlayacak." dedi.

"BİZİ HAYAL GÜCÜMÜZ DEĞİL, YAPABİLECEKLERİMİZ SINIRLIYOR"

Jeff Bezos, icat edilecek sınırsız şey olduğunu ve bugün bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek "Bizi hayal gücümüz değil, yapabileceklerimiz sınırlıyor." ifadesini kullandı.

İnsanların fikirlerinin, gerçekleştirmesi zor olduğu için soyut kaldığını ancak yapay zeka ile bu durumun hızlandırılması halinde fikirlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceğini kaydeden Bezos, uzay alanındaki gelişmeleri de değerlendirdi.

"AY'A KALMAYA GİDECEĞİZ"

Blue Origin adlı uzay şirketinin kurucusu olan Bezos, uzayın arz değil tedarik açısından kısıtlı bir alan olduğunu belirterek gelecekte kalkınmanın önündeki en büyük engelin uzaya erişim kısıtlılığı olduğunu ifade etti.

Bezos, uzay alanındaki gelişmeler için Ay'ın önemli bir "ilk adım" olduğunu vurgulayarak "Ay'a yalnızca ziyaret etmeye değil kalmaya gideceğiz." diye konuştu.