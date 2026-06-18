İsmail Kartal'ın Fenerbahçe serüveni

Fenerbahçe Kulübü'nde uzun süredir devam eden teknik direktör bilmecesi resmen çözüldü.

7 Haziran'da yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Hakan Safi'yi geçerek yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda resmen kararını verdi.

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı

İSMAİL KARTAL GERİ DÖNDÜ

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de, yeniden İsmail Kartal dönemi başladı.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir teknik direktörlük konusunda adı geçen tecrübeli ismin, dördüncü kez göreve başladığını duyurdu.

Son olarak 2025'te İran ekibi Persepolis'te görev yapan İsmail, böylelikle 1 yıllık aranın ardından teknik direktörlüğe geri döndü.

10 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan ve 1983-1993 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Kartal, antrenör olarak da uzun yıllar sarı-lacivertlilerde görev yaptı.

1996'DA ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ OLDU

1996 yılında Fenerbahçe'de altyapı koordinatörü olarak göreve başlayan Kartal, daha sonra yardımcı antrenörlüğe getirilmişti.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜĞE GETİRİLDİ

1997-1999'da yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe'de görev alan Kartal, 2000 yılında Karabükspor'da teknik direktörlüğe başladı.

Kısa bir süre burada görev alan İsmail Kartal, 2001'de görevinde ayrıldı.

2003 yılında Fenerbahçe'de yeniden altyapı koordinatörü olan Kartal, 2004'te görevinden ayrıldı.

ANADOLU TAKIMLARINDA GÖREV ALDI

Bu vedanın ardından ise İsmail Kartal'ın teknik direktörlük kariyeri resmen başladı.

65 yaşındaki isim, sırasıyla Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor ve Konya Şekerspor'da görev aldı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Alt liglerde geçirdiği teknik direktörlük serüveninin ardından yeniden Fenerbahçe'ye dönen Kartal, 2010'da yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

İLK DÖNEMİ 2014'TE BAŞLADI

4 yıl boyunca bu görevde kalan Kartal, 2014'te Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu.

Fenerbahçe'de 2014-2015 sezonunda 46 karşılaşmaya çıkan İsmail Kartal, 2.17 puan ortalaması tutturmuştu.

Kartal, Fenerbahçe kariyerinde teknik direktör olarak tek kupasını da bu dönemde kazanmıştı.

Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarda geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

2015'TEN 2022'YE KADAR ANADOLU'DA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerdeki görevinden 2015'te ayrılan Kartal, Anadolu takımlarında görev almaya başladı.

Kartal, sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor ve BB Erzurumspor'da görev yaptı.

İKİNCİ DÖNEM SEZON ORTASI BAŞLADI

Kartal'ın Fenerbahçe'deki ikinci dönemi ise 2021-2022 sezonunun ortasında başladı.

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Kartal, o sezon 21 karşılaşmada takımın başında yer aldı.

Deneyimli teknik adam, maç başına 1.95 puan ortalaması tutturdu.

Sezonu Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamlayan İsmail Kartal, koltuğunu Jorge Jesus'a bıraktı.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMDE 99 PUAN TOPLADI

2022-2023 sezonunu boşta geçiren Kartal, 2023-2024 sezonunda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçti.

Jorge Jesus ile Süper Lig şampiyonluğunun gelmemesinin ardından başkan Ali Koç, İsmail Kartal'ı yeniden göreve getirdi.

Kartal, 3. döneminde ise 99 puanla ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada noktalamıştı. O sezon 58 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim, maç başına 2.40 puan ortalaması yakalamayı başarmıştı.

SON TAKIMI İRAN'DAN

Kaçırılan şampiyonluk sonrası görevden ayrılan ve yerini Jose Mourinho'ya bırakan Kartal, 2025'in başında kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takım çalıştırdı.

Kartal, İran ekibi Persepolis'in başında 16 karşılaşmaya çıktı. Başarılı isim, maç başına 1.75 puan ortalaması tutturmayı başardı.