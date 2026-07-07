ABD'li şirketler Çin'in yapay zeka modellerine yönelmeye başladı

Yapay zeka savaşları devam ediyor.

ABD'li firmalar yüksek maliyet ve düşük verimliliğe sahip yapay zeka modelleri üretmeleri yüzünden yeni arayışlara başladı.

Bu kapsamda çok sayıda ABD firması Çin'in ürettiği yapay zeka modellerine yöneliyor.

CNBC haber sitesi, ABD içerisinde yaşanan yapay zeka sektöründeki dönüşüme dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

ÇİN MODELLERİ İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Habere göre Çin yapımı yapay zeka modelleri, lider Amerikalı rakipleriyle aralarındaki performans farkını kapatması sebebiyle, ABD'li şirketler arasında ilgi görmeye başladı.

DeepSeek ve Z.ai gibi yapay zeka modelleri dahil olmak üzere Çinli şirketlerin son model sürümleri, birçok kişi tarafından Anthropic ve OpenAI gibi lider öncü sistemlere kıyasla oldukça rekabetçi görülüyor.

YÜKSEK MALİYETLER

Çinli yapay zekalarda yaşanan hızlı ilerlemeler, en gelişmiş modeller için fiyatlarının birçok ABD yapay zeka laboratuvarında yükseldiği ve şirketleri bu teknolojiyi kullanmayla ilişkili beklenmedik yüksek maliyetlerle mücadele etmek zorunda bıraktığı bir döneme denk geliyor.

DENİZAŞIRI ALTERNATİFLER ARTIYOR

Çinli açık kaynaklı ve açık ağırlıklı modellerin yükselişi, ABD yönetiminin en güçlü yapay zeka modellerini giderek daha fazla düzenlemek istemesi ve denizaşırı alternatiflerin hızla benimsenmesini nasıl durduracağını düşündüğü bir döneme denk geliyor.

Haziran ayının sonunda OpenAI, hükümetin talebi üzerine yeni bir model setinin kullanıma sunulmasını sınırlandıracağını söyledi.

İHRACAT KONTROLLERİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile şirket arasındaki gergin bir açmazın ardından, Anthropic'in Mythos ve Fable modellerine yönelik ihracat kontrolleri de o ay kaldırıldı.

Şirketler yeni ürünler yaratmak ve şirket içi verimlilik sağlamak için yapay zeka modellerini devreye sokmanın yollarını ararken; mühendisler, en yeteneklileri Çinli şirketler tarafından üretilen daha ucuz açık kaynaklı ve açık ağırlıklı modellerle giderek daha fazla deneme yapıyor.

TÜM AĞINI DEEPSEEK'E TAŞIDI

Haziran ayında, yapay zeka girişimi Lindy, tüm trafiğini Anthropic'in Claude modellerinden, 2025'in başlarında bomba bir sürümle piyasaya çıkan ve Nisan ayında yeni bir model sunan Çinli şirket DeepSeek'e taşıdı.

Geliştiricilerin uygulamalar ve web siteleri yayınlamasını ve çalıştırmasını sağlayan bir platform olan Vercel'de, DeepSeek'in payının Mayıs ve Haziran ayları arasında tırmandığı görüldü.

"YÜZDE 90 DAHA UCUZ"

Z.ai’nin GLM 5.2 modeli Haziran ayında büyük bir tantaneyle piyasaya sürüldü ve Vercel'deki ajan altyapısı başkanı Harpreet Arora'nın CNBC'ye verdiği demece göre, Vercel tarafından 2026 yılında takip edilen tüm modeller arasında en hızlı benimsenen model oldu.

OpenRouter'da veri ve analitik üzerine çalışan Justin Summerville CNBC'ye verdiği demeçte, açık kaynaklı Çin modellerinin önde gelen Anthropic ve OpenAI modellerinden "yüzde 90 daha ucuz" olabileceğini söyledi.