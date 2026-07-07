ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden zirve öncesi "ortaklık" mesajı

Dünya bu zirveyi takip ediyor...

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün boyunca sürecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geldi.

ZİRVE ÖNCESİ PAYLAŞIM GELDİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden zirve öncesinde ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik bir paylaşım yaptı.

"70 YILI AŞKIN ORTAKLIĞIMIZA DÖNÜP BAKIYORUZ"

ABD Ankara Büyükelçiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"

"Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye, yetmiş yılı aşkın süredir NATO müttefiki olarak omuz omuza duruyor. Türkiye, İttifak'ın kuruluşundan yalnızca üç yıl sonra, 1952'de NATO'ya katıldı. O günden bu yana Amerikan ve Türk askerleri birlikte eğitim aldı, ortak tatbikatlar gerçekleştirdi ve yan yana görev yaparak müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlenmesine ve ortak güvenliğimize katkı sağladı. Ankara'daki NATO Zirvesine geri sayarken, İttifak bünyesindeki 70 yılı aşkın ortaklığımıza dönüp bakıyoruz."