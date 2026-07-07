Artık sudan da çıkacaklar! Hamam böcekleri için geliştirilen teknoloji gündem oldu

Bilim insanları, afet bölgelerinde insanların ve robotların ulaşamadığı noktalara erişebilecek yeni bir teknoloji geliştirdi.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) ile Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden araştırmacılar, uzaktan kontrol edilen siborg hamam böcekleri için 3D yazıcıyla üretilen özel bir "dalış kıyafeti" tasarladı.

Bu sistem sayesinde hamam böcekleri su altında ve oksijen seviyesinin düşük olduğu ortamlarda üç saate kadar görev yapabiliyor.

Oksijen üreten mini sırt çantası

Hamam böceklerinin sırtına yerleştirilen reçine bazlı mini dalış kıyafeti, içinde bulunan hidrojen peroksit ve manganez dioksit sayesinde kontrollü şekilde oksijen üretiyor.

Oluşan oksijen ince silikon tüpler aracılığıyla böceğin solunum deliklerine iletiliyor. Böylece böcek, su altında yaklaşık üç saat boyunca nefes alabiliyor.

Karada olduğu kadar hızlı

Deneylerde hamam böceklerinin performansı da dikkat çekti. Böceklerin su altındaki hareket hızının, karadaki hızlarına çok yakın olduğu görüldü.

Araştırmacılar, sistemin böceklerin doğal hareket kabiliyetini büyük ölçüde koruduğunu belirtiyor.

Hedef: Afet bölgelerinde hayat kurtarmak

Bilim insanlarına göre bu biyohibrit böcekler; deprem sonrası çöken binalar, su basmış tüneller, kanalizasyon sistemleri ve dar boşluklar gibi insanların veya klasik robotların ulaşmakta zorlandığı alanlarda kullanılabilecek.

Böceklerin üzerine yerleştirilen kızılötesi kamera ve sensörler sayesinde enkaz altında kalan kişilerin yeri tespit edilebilecek.