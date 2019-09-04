taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.678
Euro
6.2554
Altın
1546.78
Borsa
100047.33
Gram Altın
282.297

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Anıtkabir'e ziyaret

ABD tarafından Ankara Büyükelçiliği'ne atanan David Satterfield, Anıtkabir'i ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı.

İHA | 04.09.2019 - 16:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

ABD, Ankara Büyükelçiliği için yeni bir atama gerçekleştirdi. Göreve yeni atanan David Satterfield, bugün Anıtkabir'i ziyaret etti.

AMERİKAN HEYET MOZOLEYE ÇELENK BIRAKTI

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ata’nın naaşının bulunduğu mozoleye gelen Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki Amerikan heyeti, mozoleye çelenk bıraktı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Anıtkabir'e ziyaret

"ORTAK HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Saygı duruşunun ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Satterfield, deftere, “Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası bir ilham kaynağıdır. Atatürk, demokratik değerlerin takipçisi olmuş ve modern Türkiye'nin insanlarının seslerine kulak vermiştir. Onun hatırası, tüm dünyada kıymetli bir hazine olarak görülmektedir. Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önem arz eden bir dönemde, Amerika Birleşik Devletleri’ni Ankara’da temsil etmekten onur duyuyorum. Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde bir not bıraktı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Anıtkabir'e ziyaret

HEYET ANITKABİR'DEN AYRILDI

Anıtkabir ziyareti, Anıtkabir Müzesi'nin gezilmesi ile devam etti. Heyet, ardından Anıtkabir’den ayrıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

1007
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

323
Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

84
Bursa'da 2 buçuk yaşındaki çocuklarına içki içirdiler

Bursa'da 2 buçuk yaşındaki çocuklarına içki içirdiler

244
Yunanistan insansız hava aracı üretecek

Yunanistan insansız hava aracı üretecek

159
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

147
Volkswagen fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçti

Volkswagen fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçti

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir