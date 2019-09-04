ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Anıtkabir'e ziyaret

ABD, Ankara Büyükelçiliği için yeni bir atama gerçekleştirdi. Göreve yeni atanan David Satterfield, bugün Anıtkabir'i ziyaret etti.

AMERİKAN HEYET MOZOLEYE ÇELENK BIRAKTI

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ata’nın naaşının bulunduğu mozoleye gelen Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki Amerikan heyeti, mozoleye çelenk bıraktı.

"ORTAK HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Saygı duruşunun ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Satterfield, deftere, “Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası bir ilham kaynağıdır. Atatürk, demokratik değerlerin takipçisi olmuş ve modern Türkiye'nin insanlarının seslerine kulak vermiştir. Onun hatırası, tüm dünyada kıymetli bir hazine olarak görülmektedir. Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önem arz eden bir dönemde, Amerika Birleşik Devletleri’ni Ankara’da temsil etmekten onur duyuyorum. Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde bir not bıraktı.

HEYET ANITKABİR'DEN AYRILDI

Anıtkabir ziyareti, Anıtkabir Müzesi'nin gezilmesi ile devam etti. Heyet, ardından Anıtkabir’den ayrıldı.