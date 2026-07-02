ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,8 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki hareketler, küresel petrol fiyatlarını da etkiliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından ülkenin ticari ham petrol stokları ile ilgili yeni bilgiler açıklandı.

3,8 MİLYON VARİL AZALDI

Açıklamaya göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 408 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

BENZİN STOKLARI DA AZALDI

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 500 bin varil azalarak 325 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 214 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 20-26 Haziran haftasında 9 bin varil azalarak 13 milyon 810 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 291 bin varil azalışla 5 milyon 279 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 661 bin varil azalışla 4 milyon 8 bin varil oldu.

EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.