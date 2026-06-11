ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Petrol fiyatları üzerinde etkili olan unsurlardan biri de ABD'nin ham petrol stoklarında görülen iniş ve çıkışlar.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azalışla 426 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Böylece gerileme beklentilerin çok üzerinde kaldı.

STRATEJİK HAM PETROL STOKLARI DA 7,9 MİLYON VARİL AZALDI

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 900 bin varil azalarak 349 milyon 200 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 200 bin varil artışla 215 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 30 Mayıs-5 Haziran haftasında 92 bin varil artarak 13 milyon 799 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta, önceki haftaya göre günlük 509 bin varil azalışla 5 milyon 888 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 34 bin varil azalışla 4 milyon 840 bin varil oldu.

GÜNLÜK ORTALAMA HAM PETROL ÜRETİMİ BEKLENTİSİ

EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.