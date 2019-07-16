ABD'nin Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

Türkiye'ye teslim edilen S-400'lerle ilgili geçtiğimiz cuma günü basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuş, ancak 1 saat sonra toplantı iptal edilmişti.

PENTAGON'DAN İKİNCİ KEZ S-400 İPTALİ

ABD Savunma Bakanlığı bu kez, 15 Temmuz'da Türkiye saatiyle gece 00:00'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurmuştu.

AMERİKALI GAZETECİ: "İŞLER İYİYE GİTMİYOR"

Ulusal güvenlik üzerine yazılarıyla tanınan ABD'li gazeteci Paul McLeary de sosyal medya hesabında, "İnanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını, yarım saaat sonra ikinci kez iptal etti. İşler iyiye gitmiyor" ifadelerini kullanarak durum analizinde bulundu.

S-400 sevkiyatında dördüncü gün