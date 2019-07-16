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ABD'nin Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini teslim almaya başlamasının ardından, beklenen basın toplantısını ikinci kez erteledi.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 05:15..
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ABD'nin Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

Türkiye'ye teslim edilen S-400'lerle ilgili geçtiğimiz cuma günü basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuş, ancak 1 saat sonra toplantı iptal edilmişti.

PENTAGON'DAN İKİNCİ KEZ S-400 İPTALİ

ABD Savunma Bakanlığı bu kez, 15 Temmuz'da Türkiye saatiyle gece 00:00'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurmuştu.

AMERİKALI GAZETECİ: "İŞLER İYİYE GİTMİYOR"

Ulusal güvenlik üzerine yazılarıyla tanınan ABD'li gazeteci Paul McLeary de sosyal medya hesabında, "İnanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını, yarım saaat sonra ikinci kez iptal etti. İşler iyiye gitmiyor" ifadelerini kullanarak durum analizinde bulundu.

ABD'nin Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

S-400 sevkiyatında dördüncü gün

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