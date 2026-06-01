Mecidiyeköy M7 metrosu ne zaman açılacak? Haziran 2026 son durum...

M7 Yıldız-Mahmutbey Metrosu'nun Mecidiyeköy Durağı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada; "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde, yer altı suyu akış kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu bölgenin güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla teknik inceleme ve tespit çalışmaları başlatılmıştır. Tespitlerin ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçilecektir. Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

M7 MECİDİYEKÖY DURAĞI NE ZAMAN AÇILACAK

Hattın tamamen hizmete girmesi için kesin bir tarih verilmedi.

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesapları ve istasyon içi anonslar aracılığıyla yolcuları anlık olarak bilgilendirmeye devam ediyor.

