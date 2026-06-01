Terk edilmiş evleri yenileyene hibe çıktı: Tapusu da verilecek

İrlanda hükümetinin nüfusu azalan kıyı bölgelerini yeniden canlandırmak amacıyla başlattığı teşvik programı, ülkenin gündeminde.

Program kapsamında ülkenin batı kıyısındaki uzak adalarda bulunan uzun süredir boş durumdaki evleri satın alıp restore edenlere 70 bin euroya kadar hibe desteği sağlanabiliyor.

Özellikle Atlantik Okyanusu'na bakan taş evlerin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı.

Birçok içerik üreticisi terk edilmiş İrlanda evlerini gezerek dönüşüm süreçlerini paylaşırken, bazı videolar viral oldu.

Yetkililer, programın temel amacının yalnızca boş konutları değerlendirmek olmadığını, aynı zamanda genç nüfusu yeniden kırsal bölgelere çekmek olduğunu belirtiyor.

Boş Mülk Yenileme Hibesi” (Vacant Property Refurbishment Grant) adıyla 2022’de başlatılan program, hala ilgi görüyor.

İrlanda hükümetinin internet sitesine göre; destekten yararlanmak için bazı şartlar var.

Yenilenen ev, belirli bir süre boyunca başvuru sahibinin ana ikametgâhı olarak kullanılmak zorunda.

Yetkililer, programın başladığı günden bu yana binlerce başvuru aldıklarını ve birçok eski yapının sahiplerine kavuştuğunu duyurdu.