Tek kullanımlık ve pratikti: Ülke genelinde tamamen yasaklanıyor

Kolombiya Çevre Bakanlığı, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor.

Ülke genelinde tek kullanımlık plastiklerin üretim ve tüketiminin 7 Temmuz 2026 itibarıyla yasaklanacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin plastik atıkların çevreye verdiği zararı azaltmayı, doğal yaşamı korumayı ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Yasak kapsamında plastik tabak, çatal, kaşık, pipet, bardak ve benzeri tek kullanımlık ürünlerin üretimi, dağıtımı ve kullanımı sona erecek.

Bakanlık ayrıca işletmelerin ve tüketicilerin alternatif, çevre dostu ürünlere geçiş yapabilmeleri için belirli bir uyum sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Çevre örgütleri kararı memnuniyetle karşılarken, uzmanlar tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasının atık miktarında önemli bir azalma sağlayacağını ve mikroplastik kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunacağını belirtiyor.

Kolombiya, bu adımıyla tek kullanımlık plastik kullanımını sınırlandıran ülkeler arasına katılıyor.