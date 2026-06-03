Abdulkadir Uraloğlu: Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Gündeme dair önemli sorulara yanıt veren Bakan Uraloğlu, ABD-İran savaşı sonrası kapanan Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemi olduğunu belirtti.

7 tane geminin çıkma talebine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, İran hariç bütün Körfez ülkelerine de hava yolu trafiğinin açık olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Modern Hicaz Demir Yolu ile ilgili de, "Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BU PROJE TAMAMLANMIŞ OLSAYDI, HÜRMÜZ BU KADAR KONUŞULMAZDI"

“Bu proje sadece otoyol ve demir yolu değil, enerji ve iletişim hatlarını da kapsayan devasa bir koridor.



Eğer bu projeyi ve modern Hicaz Demir Yolu'nu bugün bitirmiş olsaydık, dünya Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşmuyor olurdu.



Şu an bölgedeki çatışma ortamının durulmasını bekliyoruz, sonrasında devam edeceğiz.”

"ZENGEZUR KORİDORU'NU HAYATA GEÇİRME KONUSUNDA İRADE ORTAYA KOYDUK"

“Hazar geçişli BTC hattında şu anda işler durumda, Zengezur Koridoru'nu hayata geçirme konusunda iradeyi ortaya koyduk, 220 kilometre Türkiye tarafını yaptık, Azerbaycan 180 kilometrelik kısmı yapacak.



40 kilometrelik Zengezur hattı kaldı. Toplam 860 kilometrelik kestirme bir hat hayata geçmiş olacak tamamlandığında.”

"ÇİFT HATLI DEMİR YOLU PROJESİNİN İHALESİNİ YAPACAĞIZ"

“Marmaray'dan günde en fazla 4 tren geçirebiliyoruz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çift hatlı demir yolu projesi için 6,75 milyar dolar kredi temin ettik. Dünya Bankası desteğinde, bu yıl ihalesini yapıp hattı hayata geçireceğiz.”

ETİMESGUT VE TRABZON'A YENİ HAVALİMANI

“Etimesgut'taki askeri havaalanını sil baştan yeniden inşa ediyoruz. Etimesgut'taki askeri havaalanının bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız, Külliyeye 7,5 km mesafede.



Körfez bölgesinde havayolu trafiği durdu tekrar açıldı, İran dışında hava trafiği açık ama savaş öncesi uçulan yerlerin tümüne uçulmuyor, şirketlerin tercihine bıraktık. Şu anda yüzde 4,5 artış var geçen yıla göre hava yolu trafiğinde, geçen yılın altında kalmayacağız, üzerine de çıkacağız.



Trabzon Havalimanı 3,5 milyon kapasiteli, önümüzdeki dönemde 10 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı ve büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist geliştirilecek, ihale ve yer tespitleri yapıldı, bu yıl başlayacağız.”

5G SÜRECİ

“100 milyona yakın GSM abonemiz var. 1 Nisan'da 12 milyon kullanıcımız 5G kullanmaya başladı, bu günlerde kullanıcı sayısı 30 milyonu aştı.



Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar.



Geçiş sürecinde sorunlar oluyor 5G'yi görüyoruz ama yeterli hıza ulaşamıyoruz diye şikayetler oluyor, gelecek aylarda bunlar da çözülecek.”