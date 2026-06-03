YouTuber Tuna Tavus'un son hali dikkat çekti! 180 kilodan düştü...

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Sporcu Tuna Tavus, çektiği yemek videoları ile YouTube camiasında tanınır hale geldi.

Yediği ve içtiği yemekleri paylaşan ve şaşkınlık yaratan Tavus, büyük bir rejime girdi.

6 ayda 70 kilo veren fenomenin son hali, görenleri şoke etti.

180 kilolara kadar ulaşan Tuna Tavus'ın fit hali beğeni topladı.