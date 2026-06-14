Abdülkerim Bardakcı: Herhangi bir özgüven kaybımız yok

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bardakcı, kötü bir performans göstermediklerini dile getirdi.

Herhangi bir özgüven kaybı yaşamadıklarını da sözlerine ekleyen Bardakcı, 'Sadece gol atamadık.' dedi.

"OYUN KONTROLÜMÜZ ALTINDAYDI"

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, şunları söyledi:

“"Aslında oyun bizim kontrolümüz altındaydı ama kontrataktan bir gol yedik. Aslında buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk ama bunlar var futbolun içinde, yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle."”

"KÖTÜ OYNAMADIK, SADECE ATAMADIK"

Abdülkerim Bardakcı, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“"Soyunma odasında herhangi bir durum yok. Tabii ki de herkes çok üzgün ama yani bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık, böyle söyleyeyim. Herhangi bir özgüven kaybımız yok. Daha yeni dediğim gibi çok iyi bir takımız. İnşallah elimizden geleni yapacağız ve iki maçı da alacağız, devam edeceğiz. Zaten beklediler ve sadece kontratak oynadılar. Yani yapacak bir şey yok, bunlar futbolun içerisinde var. Daha güçlü kalkacağız ve yolumuza devam edeceğiz."”