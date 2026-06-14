Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım 2. maç tarihi
Dünya Kupası heyecanında ilk maçı geride bırakan A Milli Futbol Takımımız, 2. maça odaklandı. Paraguay ile oynanacak olan mücadele, futbol severlerin merak konusu oldu. Peki; Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maç bilgileri...
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.
"Bizim Çocuklar"ın gruptaki ikinci sınavı için geri sayım başladı.
D Grubu'ndaki ilk maçının ardından gözler, Türkiye'nin 2. maçı ne zaman? sorusunun yanıtına çevrildi.
Ay-yıldızlı ekibimiz için önemli olan Türkiye - Paraguay milli maç tarihi, saat bilgisi ve canlı yayın ekranı detayları netleşti.
Peki; Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Türkiye 2. maçı ne zaman? İşte, maça dair merak edilenler...
Dünya Kupası 2. maçımız: Türkiye-Paraguay ne zaman
2026 FIFA Dünya Kupası - D Grubu (2. Maç) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Türkiye saati ile 06:00'da başlayacak. Maç California Santa Clara'da Levi's Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye - Paraguay maçı, TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii dijital platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.