Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım 2. maç tarihi

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

"Bizim Çocuklar"ın gruptaki ikinci sınavı için geri sayım başladı.

D Grubu'ndaki ilk maçının ardından gözler, Türkiye'nin 2. maçı ne zaman? sorusunun yanıtına çevrildi.

Ay-yıldızlı ekibimiz için önemli olan Türkiye - Paraguay milli maç tarihi, saat bilgisi ve canlı yayın ekranı detayları netleşti.

Peki; Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Türkiye 2. maçı ne zaman? İşte, maça dair merak edilenler...

Dünya Kupası 2. maçımız: Türkiye-Paraguay ne zaman

2026 FIFA Dünya Kupası - D Grubu (2. Maç) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Türkiye saati ile 06:00'da başlayacak. Maç California Santa Clara'da Levi's Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye - Paraguay maçı, TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii dijital platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.