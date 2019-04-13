Abdullah Gül 31 Mart seçimlerini değerlendirdi

İstanbul seçim sonuçlarında son durum, ülkenin merak ettiği konuların ilk sırasından düşmüyor. Seçimin üzerinden 13 gün geçmesine rağmen resmi seçim sonuçları belli olmadı ve henüz İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı belli olmadı.

Gündemine ilişkin yazılı açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" dedi.

Gül, internet sitesi üzerinden paylaşılan açıklamaya, Türkiye'nin 1950'de çok partili sisteme geçmesinden bu yana neredeyse hiç bir zaman tartışma olmadığını söyleyerek başlıyor. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri olmak üzere son zamanlarda seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşandığını üzülerek izlediğini söyleyen Gül açıklamasında, "Bu kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü verici." dedi.

Bu seçimlerde iki konunun öne çıktığını söyleyen Gül, konuları şöyle sıraladı;

SEÇİLDİKTEN SONRA ADAYLARIN DÜŞÜRÜLMESİ

"İlki, seçilen bazı adayların tüm aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edildikten ve seçildikten sonra düşürülmeleri, sayıları çok az da olsa, oldukça tartışılacak bir durum."

SEÇİM SÜRECİNİN UZAMASI

"İkincisi, İstanbul'da seçim sonuçlarının açıklanmaya başladıktan sonra o gece yaşananlar ve seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi." olarak değerlendirdi.



