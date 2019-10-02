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Abdüllatif Şener, Türkiye'yi terörü desteklemekle suçladı

Türkiye'nin Suriye politikasını yerden yere vuran Abdüllatif Şener, Suriye'de terör örgütlerinin desteklendiğini söyledi ve Esad'ı ajansına manşet oldu.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 11:03..
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Abdüllatif Şener, Türkiye'yi terörü desteklemekle suçladı

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan milyonlarca insana Türkiye yardım eli uzattı.

Bölgedeki karışıklığın sona ermesi için elinden geleni yapan ve tüm dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılacağını gösteren Türkiye, muhalefetin hedefinde.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin Suriye politikasını yerden yere vurdu.

TÜRKİYE'Yİ TERÖRÜ DESTEKLEMEKLE SUÇLADI

Suriye'de Türkiye'nin başarısız olduğunu savunan Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek planlarını da yanlış bulduğunu anlattı.

Abdüllatif Şener'in "Türkiye, Suriye'de terör örgütlerini destekliyor" sözleri, Suriye basınının da ilgisini çekti. Ensonhaber

ESAD'İN AJANSINA MANŞET OLDU

Türkiye'yi suçlayan bu küstah ifadeler, Esad'a bağlı devlet ajansı Sana'da manşetten okuyucularına duyuruldu. Kaynak: Ensonhaber

Abdüllatif Şener, Türkiye'yi terörü desteklemekle suçladı

 

 

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