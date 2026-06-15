ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı Kaliforniya’da düştü

ABD basınına yansıyan son dakika bilgi ve görüntülerine göre Kaliforniya eyaletinden havalanan B-52 tipi ağır bombardıman uçağı kalkıştan kısa süre sonra çakıldı.

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 11.20 sıralarında havalandığı ve kısa süre sonra üs yakınlarında kaza yaptığı belirtildi.

HENÜZ KAYIP BİLGİSİ YOK

Açıklamada, olayın ardından acil durum ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği ifade edilirken, kurtarma ve inceleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

İRAN'A SALDIRI İÇİN DE KULLANILDI

Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya ulaşabilen uçaklar, başta 1991’deki Çöl Fırtınası Operasyonu olmak üzere birçok askeri harekatta görev yaptı.

B-52 sınıfı uçaklarının en son İran'ın bombalanmasında da aktif olarak görev aldığı biliniyor.

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan bombardımana katılan uçaklarla ilgili 31 Mart'ta konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Hava üstünlüğündeki artış göz önüne alındığında, ilk karasal B-52 görevlerini başarıyla gerçekleştirmeye başladık." demişti.

ABD'nin açıklamalarına göre 28 Şubat - 31 Mart arasında İran'da belirlenen 11.000 hedef bombalanmıştı.

Kazaya ilişkin can kaybı veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

B-52'LERİN ABD ORDUSUNA GİRİŞİ VE GÖREV GEÇMİŞİ

ABD Hava Kuvvetleri'nin en önemli stratejik unsurlarından biri olan B-52 Stratofortress bombardıman uçakları, aradan geçen yetmiş yılı aşkın süreye rağmen aktif görev yapmayı sürdürüyor.

Boeing tarafından geliştirilen B-52 Stratofortress, uzun menzilli stratejik bombardıman görevleri için tasarlandı. Yaklaşık 48,5 metre uzunluğa ve 56,4 metre kanat açıklığına sahip olan dev uçak, sekiz turbofan motoruyla görev yapıyor. Saatte yaklaşık 1.000 kilometre hıza ulaşabilen B-52, havada yakıt ikmali desteğiyle kıtalararası operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

Uçağın en dikkat çekici özelliklerinden biri yüksek mühimmat taşıma kapasitesi. Yaklaşık 31,7 ton silah ve mühimmat taşıyabilen B-52'ler; güdümlü bombalar, seyir füzeleri, gemisavar füzeler ve nükleer silahlar dahil geniş bir silah yelpazesini kullanabiliyor.