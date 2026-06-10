ABD'ye alınmayan Somalili hakem, İstanbul üzerinden ülkesine döndü

Uluslararası futbol camiasında yankı uyandıran vize ve giriş krizi sonrasında Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın İstanbul'daki bekleyişi sona erdi.

ABD'ye giriş talebi reddedilen ve Miami'den geri gönderilen Artan, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkesine hareket etti.

Yaşanan süreç, özellikle Afrika futbol kamuoyunda geniş yankı bulurken, deneyimli hakemin gelecekteki uluslararası görevlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

İSTANBUL'DA BİR GÜN BEKLEDİ

ABD'den geri gönderilmesinin ardından İstanbul'a ulaşan Omar Abdulkadir Artan, Somali'ye yapılacak uçuş için bir gün boyunca İstanbul'da beklemek zorunda kaldı. Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Artan, pasaport ve çıkış işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine dönmek üzere hazırlıklarını yaptı.

Havalimanındaki hareketlilik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Somalili hakem, yaşanan süreç hakkında ayrıntılı değerlendirmede bulunmazken, kendisine verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"FIFA VE SOMALİ HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Artan, havalimanında yaptığı kısa açıklamada, "FIFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli hakemin açıklaması, yaşadığı zorlu sürecin ardından uluslararası futbol camiasından ve ülkesinden gördüğü desteğe vurgu olarak değerlendirildi.

THY UÇAĞIYLA MOGADİŞU'YA HAREKET ETTİ

Pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından Artan, Türk Hava Yolları'nın TK 646 sefer sayılı uçağına binerek Somali'ye hareket etti. Havalimanındaki işlemler sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Böylece ABD'de başlayan ve İstanbul üzerinden devam eden yolculuk, Somalili hakemin ülkesine dönüşüyle son bulmuş oldu.

MİAMİ'DE DURDURULMUŞTU

Omar Abdulkadir Artan'ın yaşadığı süreç, ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda başladı. ABD'ye giriş yapmak üzere ülkeye ulaşan hakem, havalimanında yapılan kontroller sırasında durduruldu.

Yetkililer tarafından ülkeye girişine izin verilmeyen Artan, daha sonra İstanbul'a gönderildi. ABD makamlarının giriş kararına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

AFRİKA'NIN ÖNEMLİ HAKEMLERİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Omar Abdulkadir Artan, son yıllarda Afrika futbolunun yükselen hakemleri arasında gösteriliyor. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025 yılında "Yılın Hakemi" seçilen Artan, kıta futbolunda yönettiği kritik karşılaşmalarla adından söz ettirmişti.

Uluslararası organizasyonlarda görev alan deneyimli isim, performansı ve kariyerindeki yükselişiyle FIFA'nın dikkat çeken hakemleri arasında yer alıyor.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇMEYE HAZIRLANIYORDU

Artan'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise yaklaşan Dünya Kupası organizasyonu olarak görülüyordu. Başarılı hakem, görevlendirilmesi halinde Dünya Kupası tarihinde maç yöneten ilk Somalili hakem unvanını elde edecekti.