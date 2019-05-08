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Ablasının intihar ettiği balkondan 12 yıl sonra atladı

Adana'da balkondan atlayan genç, beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Gencin ailesi sokak ortasında ağıtlar yaktı.

İHA | 08.05.2019 - 09:54..
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15 Kasım 2007 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde annesi, kız ve erkek kardeşiyle birlikte oturan, o dönem 20 yaşında olan ve psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü bildirilen Emire S., girdiği bunalım sonucu beşinci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Beton zemine çakılan genç kız, hayatını kaybetti. Olaydan 12 yıl sonra, 26 yaşındaki Emir S. de henüz bilinmeyen bir nedenle cam balkondan kendini boşluğa bıraktı. Emir S., beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Ablasının intihar ettiği balkondan 12 yıl sonra atladı

ANNESİ ACIYA DAYANAMADI

Olayı gören annesi Birsen ve kız kardeşi Ebru S., gözyaşlarına boğulup ağıt yaktı. Aynı acıyı ikinci kez yaşayan anne ve kız kardeşi, kimse sakinleştiremedi. Talihsiz anne evlat acısına daha fazla dayanamayarak, baygınlık geçirdi.

Ablasının intihar ettiği balkondan 12 yıl sonra atladı

DAHA ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Emir S.'nin ablasının intihar ettiği olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğu bu nedenle de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Emir S.'nin cenazesi, polis inceleme yaptıktan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ablasının intihar ettiği balkondan 12 yıl sonra atladı

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